Centro Educacional Infantil Pipoquinha abre período de matrículas para o ano letivo de 2023

O Centro de Educação Infantil Pipoquinha, com seus 30 anos de tradição em Taguatinga, abre matrículas para o ano letivo de 2023 com oferta de vagas para crianças do berçário, maternal, educação infantil e Ensino Fundamental (do 1º ao 4º ano) – contemplando crianças dos 5 meses aos 9 anos de idade.

O Pipoquinha oferece opções diversificadas de horários, distribuídos nos períodos regular, parcial, semi-integral e integral. Além de propostas individualizadas com flexibilidade para atender a necessidade de cada família, proporcionando segurança aos pais para desenvolverem suas atividades laborais usufruindo tranquilidade, na certeza de que seu bem mais precioso está se desenvolvendo em um ambiente saudável, onde recebe acolhimento próximo ao familiar.

▪ Contra turno escolar: Excelente opção para as famílias que não tem com quem deixar suas crianças no período contrário ao ensino regular.

▪ Colônia de férias: A escola também atende no período de férias escolares (Janeiro e Julho), estendendo esta opção de diversão à toda comunidade.

Situado em QNB 13; Lote 36, o CEI Pipoquinha está estabelecido neste endereço desde 1992 sob a direção da Prof. Márcia Montenegro, que com sua dedicação e paixão, vem atravessando gerações e compartilhando seu amor pela educação.

Uma das maiores satisfações da Tia Márcia é ver que hoje grande parte de seus alunos são filhos de ex alunos do Pipoquinha.

Portas abertas para experiências que geram memórias, trocas de aprendizados e novos conhecimentos

O Berçário, a creche e a escola são ambientes integrados, unidos por um só objetivo, que é oferecer condições ótimas que favoreçam e estimulem o desenvolvimento integral e harmonioso da criança nos seus primeiros anos de vida. Aqui, eles se sentem como se seu próprio lar tivesse sido transferido para um ambiente letrado, cercado de estímulos e propostas lúdicas, promovendo aprendizagens dinâmicas que contribuem para a construção de conhecimentos significativos no processo de ensino e aprendizagem.

O CEI Pipoquinha responde pelo desenvolvimento pedagógico da criança e estende seu acolhimento à família, oferecendo tranquilidade e orientação positiva através de diálogos que facilitam e contribuem para a ação conjunta, afinal, educação não se faz sozinho. Escola e pais precisam seguir juntos discutindo o que é melhor para os educandos e colaborando com o processo educativo.

Estrutura aconchegante onde as crianças se sentem estimuladas a aprender e dominam o ambiente onde estão

Ambiente saudável e seguro

Salas de aula arejadas

Sala de recursos pedagógicos e avaliativos

Parque recreativo

Refeitório

Sala de repouso

Berçário

Solário

Copa

Sala multifuncional para musicalização e dança

Área livre para atividades psicomotoras



Diferenciais e atividades extra curriculares

Acompanhamento educacional dirigido por Psicopedagoga com formação em neuropsicopedagogia

Professoras qualificadas, comprometidas e experientes

Colaboradoras carinhosas e cuidadosas com vistas ao bem estar permanente criança

Alimentação idealizada e acompanhada por nutricionista especialista em nutrição pediátrica e escolar

Musicalização

Jazz e baby class

Psicomotricidade

Inglês

Educação financeira

Seguro ACIDENTES dentro ou fora da escola, finais de semana, feriados e férias em qualquer lugar do Brasil.



Educar é um ato de amor!



Venha nos visitar e traga sua criança para nos conhecer. Agende uma visita, vamos nos alegrar muito ao receber sua família!

Contato: (61) 3352-1809

(61) 3352-1809 Endereço: QNB 13 LT 36/34 Taguatinga Norte, DF