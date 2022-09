Campanha de vacinação contra pólio se aproxima do fim

Segundo a responsável pela vigilância da Poliomelite, Joana Castro, a pessoa infectada pode desenvolver paralisia irreversível

Até o dia 30 de setembro, os brasilienses poderão levar crianças de 1 a 5 anos para se imunizar contra a poliomelite nos postos de vacinação.

De acordo com a responsável técnica da vigilância da Poliomelite da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Joana Castro, a pessoa infectada pelo vírus pode desenvolver paralisia irreversível. “A sequela que a doença deixa é para o resto da vida. É muito grave e precisamos proteger as nossas crianças”, reforça.

Com a circulação do vírus em outras partes do mundo, o Brasil já está em alerta: “a pólio está eliminada do nosso território há mais de 30 anos, mas esse êxito causa uma impressão errada nas pessoas de que ‘se eu não vejo manifestações da doença, não preciso me vacinar’. Não é isso! ”, explica Castro.

A meta da campanha é alcançar 95% da cobertura vacinal na faixa etária. “A principal forma de combate é a vacinação. Essa vacina é segura e aplicada no mundo inteiro”, garante Joana.

A imunização é em gotas e para quem já recebeu as três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico (clique aqui e confira todo esquema vacinal infantil.

Veja onde se vacinar contra a pólio e outras doenças:

Transmissão

Ainda de acordo com Joana Castro, a transmissão do vírus dar-se, geralmente, via oral-fecal. Outra forma de transmissão menos comum é por via respiratória, por meio de gotículas de saliva. “É um enterovirus, ou seja, entra pela boca e se multiplica no intestino. Pode vir pelo ambiente, pela falta de higiene das mãos e até mesmo a falta de saneamento adequado”.

Segundo ela, após o período de incubação do vírus, os sintomas paralíticos podem levar até 30 dias para se manifestarem. Contudo, o infectado pode transmitir a doença via gotícula por até uma semana, e pelas fezes por até seis semanas”, lista.

Histórico

No Brasil, a doença foi erradicada em 1989. Em junho deste ano, a OPAS recebeu um alerta sobre a circulação do vírus da poliomielite nos EUA. Países da Ásia também confirmaram casos de crianças com paralisia por conta da pólio.

Estudos da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) mostram que a poliomielite atinge, majoritariamente, crianças com menos de cinco anos e que ‘enquanto houver uma criança infectada, crianças de todos os países correm o risco de contrair a poliomielite’.