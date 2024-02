Inscrições para o primeiro ciclo do RenovaDF vão até domingo (18)

Mulheres gestantes, pessoas com restrições de mobilidade e aqueles que já participaram do programa não podem se inscrever

Termina neste domingo (18) o prazo de inscrição para o primeiro ciclo do RenovaDF, curso de qualificação profissional do Governo do Distrito Federal (GDF). São 1,400 vagas para o treinamento de auxiliar de manutenção. As inscrições devem ser feitas no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

O RenovaDF qualifica os participantes com noções básicas na área da construção civil, e as atividades abrangem noções de carpintaria, jardinagem, serralheria e hidráulica, entre outras especialidades. Os interessados em se inscrever devem atender a alguns requisitos, como ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 18 anos, comprovar situação de desemprego e residir no Distrito Federal. No entanto, mulheres gestantes, pessoas com restrições de mobilidade e aqueles que já participaram do programa não podem se inscrever.

As atividades estão previstas para começar em 5 de março, com aulas ministradas nos turnos matutino, vespertino e noturno. O curso terá duração de 240 horas, divididas em três etapas de 80 horas, com até 20 horas semanais. O resultado com a lista dos contemplados está previsto para o dia 19 deste mês.

Benefícios

Além dos certificados, o programa oferece bolsa equivalente a um salário mínimo, auxílio-transporte, alimentação e seguro contra acidentes pessoais. Os alunos também recebem um kit de uniforme completo, composto por camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné e equipamentos de proteção individual (EPIs).

Enquanto adquirem e desenvolvem habilidades práticas, os participantes do curso contribuem para a recuperação de parquinhos, praças, quadras poliesportivas, campos sintéticos, vilas olímpicas e viadutos. Em todo o ano de 2023, o programa registrou a participação de 15 mil pessoas e ajudou a dar cara nova a mais de 2,6 mil equipamentos, em 19 regiões administrativas do DF.

Para o secretário de Trabalho, Thales Mendes, o RenovaDF vai além da qualificação profissional e tem a capacidade de mudar a vida das pessoas. “O programa tem essa importância, não somente preparando e qualificando pessoas para o mercado de trabalho e revitalizando espaços públicos, mas, também, de dar um atendimento social aos mais vulneráveis, e essa é nossa meta como gestor público, ser um agente transformador de vidas”, afirma.

As informações são da Agência Brasília