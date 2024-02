Detran-DF resgata criança trancada em veículo no estacionamento da 205 Norte

Uma criança de apenas 5 anos foi encontrada sozinha dentro do veículo

Na noite desta terça-feira (13), equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) responderam a uma ocorrência preocupante reportada pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB). O incidente teve lugar no estacionamento da quadra 205 Norte, onde os agentes de trânsito se depararam com uma situação que sugeria possível abandono de incapaz.

Uma criança de apenas 5 anos foi encontrada sozinha dentro do veículo, visivelmente angustiada e chorando, com as portas trancadas. Percebendo a gravidade da situação e notando que um dos vidros estava parcialmente aberto, os agentes prontamente agiram para remover a criança do interior do veículo, proporcionando-lhe conforto e segurança até a chegada do apoio necessário.

O CIOB imediatamente acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar do Distrito Federal para prestar assistência à ocorrência no local, garantindo que a situação fosse devidamente tratada e a criança recebesse os cuidados adequados.