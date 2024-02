Homem de 34 anos morre esfaqueado no Guará 2

O homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito

Na noite desta terça-feira (13), um homem de 34 anos foi vítima de esfaqueamento na Rua 15 do Polo de Modas do Guará 2.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com uma perfuração por arma branca no lado esquerdo do tórax e em parada cardiorrespiratória.

Apesar dos esforços da equipe de resgate, que tentou reanimá-lo por mais de 45 minutos, o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local da ocorrência.