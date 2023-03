Inscrições para o concurso do Procon terminam sexta (17)

O posto de analista tem vagas em disputa para oito especialidades diferentes, entre elas administração, contabilidade, recursos humanos e jornalismo

As inscrições para o concurso do Procon-DF terminam nesta sexta-feira (17). O edital prevê 174 vagas – 69 imediatas e 105 para formação de cadastro reserva –, destinadas a candidatos com nível médio e superior, e salários de R$ 4,8 mil a R$ 6,6 mil. As provas estão marcadas para 30 de abril.

As ofertas são para três cargos diferentes: técnico de atividades de defesa do consumidor (nível médio), analista e fiscal de atividades de defesa do consumidor (nível superior). O posto de analista tem vagas em disputa para oito especialidades diferentes, entre elas administração, contabilidade, recursos humanos e jornalismo. No total, são 123 vagas para nível superior e 51 para quem tem o ensino médio completo.

A banca examinadora é o Instituto Quadrix, com edital disponível neste link. As provas são objetiva e discursiva.

Este é o segundo concurso elaborado pelo Procon, que teve seu último certame em 2011. Para o diretor-geral do Procon-DF, a recomposição do quadro de funcionários é essencial. “Estamos ansiosos com a realização do concurso. O órgão precisa muito de força de trabalho maior, seja de fiscais ou de atendimento ao público, na parte jurídica ou na área meio. Estamos torcendo para que esse concurso saia o quanto antes e possamos treinar os servidores na Escola do Consumidor”, comemora.

Serviço

Concurso do Procon-DF

→ Total de vagas: 174

→ Cargos

Nível superior: analista/fiscal de atividades de defesa do consumidor (123)

Nível médio: técnico de atividades de defesa do consumidor (51)

→ Inscrições: até o dia 17 , no site do Instituto Quadrix, com taxas de R$ 80 (técnico) e R$ 95 (analista e fiscal)

→ Data de aplicação das provas: 30 de abril.

As informações são da Agência Brasília