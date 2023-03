CLDF lança Frente Parlamentar em Defesa da Diversidade Religiosa

O evento reuniu lideranças religiosas, deputados distritais e representantes de órgãos públicos no plenário da Câmara Legislativa

A Constituição Federal assegura o direito fundamental a liberdade de religião. Por isso, como forma de garantir esse direito e proporcionar a defesa de todas as crenças, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou nesta terça (10) a Sessão Solene de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Diversidade Religiosa

O evento de lançamento contou com a participação de lideranças religiosas, membros de órgãos públicos e de deputados distritais. De iniciativa do deputado distrital Max Maciel (PSol), o parlamentar afirmou que a frente tem o objetivo de garantir e proteger o livre exercício de todas as crenças. “Com a frente, queremos assumir um compromisso de pensar a pluralidade, a diversidade e o respeito a todas as religiões”, afirmou o distrital Max Maciel.

Já a Mãe Baiana de Oyá, representando o Comitê Distrital da Diversidade Religiosa, afirmou que a Frente Parlamentar será uma ferramenta importantíssima no combate ao racismo religioso. “Tenho certeza que essa frente nos dará a oportunidade de trazer as denúncias dos casos de racismo que temos enfrentado, principalmente as comunidades de matriz africana, povo de terreiro”, ressaltou Mãe Baiana durante o lançamento da frente.

O evento também contou com a participação dos deputados distritais Ricardo Vale (PT), Fábio Félix (PSol) e Pepa (PP), além de representantes de órgãos públicos e líderes religiosos.