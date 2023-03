6º Batalhão da Polícia Militar passa a se chamar Batalhão dos Poderes

Mudança do nome foi oficializada após publicação de decreto no Diário Oficial desta terça-feira (14)

O 6º Batalhão da Polícia Militar próximo á Esplanada dos Ministérios passa a ser chamado de Batalhão dos Poderes. A data para a entrega da reforma do local está prevista para ser entregue nesta terça-feira, 14, com publicação de decreto no Diário Oficial do DF (DODF).

O local foi reformado para melhorar a estrutura e ampliar a sua capacidade. Executada em 40 dias pela Novacap, a obra incluiu a construção de uma área de 580 m² com refeitório para 80 pessoas, dois dormitórios, novos vestiários masculino e feminino, área administrativa e estacionamento para 38 viaturas e 18 motos. A antiga academia, que ocupa o prédio antigo, foi toda reestruturada.

O Batalhão dos Poderes também dobrou seu efetivo. Anteriormente com 238 policiais, agora recebeu mais 277 militares que concluíram recentemente o curso de formação de praças da Polícia Militar.

“Essa é uma área cedida pela Câmara dos Deputados para ampliar o atual batalhão, mas, futuramente, teremos um novo quartel com mais de 10 mil m² em um novo espaço”, disse a governadora em exercício Celina Leão durante a inauguração da obra. Essa futura sede, que será erguida em um terreno nas proximidades do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, ainda depende de projeto executivo e licitação da obra.