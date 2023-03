Lista sêxtupla para vaga no TJDFT é formada

O pleito ocorre em razão da aposentadoria do desembargador Romeu Neiva. Para concorrer, é necessário ter mais de dez anos de carreira

O Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (CSMPDFT) divulgou, nessa segunda-feira (13), a relação dos membros que se candidataram à eleição de formação da lista sêxtupla para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT) a ser preenchida por membro do MPDFT.

O pleito ocorre em razão da aposentadoria do desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Para concorrer à lista, é necessário ter mais de dez anos de carreira.

De acordo com o cronograma da eleição, a campanha eleitoral será de 14 a 29 de março. A votação ocorrerá no sistema eletrônico Votus em 30 de março de 2023 das 12h às 19h. O resultado será divulgado na mesma data.

Os nomes votados pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça serão encaminhados ao tribunal, que deverá realizar votação interna e definir uma lista tríplice, a ser enviada à presidência da República.

Veja a relação dos membros habilitados:

Promotora de Justiça Fabiana Costa Oliveira Barreto;

Promotor de Justiça Flávio Augusto Milhomem;

Promotora de Justiça Marilda dos Reis Fontinele;

Procurador de Justiça Maurício Silva Miranda;

Promotor de Justiça Trajano Souza de Melo;

Procurador de Justiça Vítor Fernandes Gonçalves.