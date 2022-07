Estudo compara as 33 regiões administrativas do DF

O evento será realiazado após o ciclo de sete semanas de apresentação da 2021 ter sido finalizado

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) vai fazer, em seu auditório (Setor de Administração Municipal, Bloco H, 2º andar), nesta quarta-feira (6), às 10h, o comparativo dos aspectos de todas as 33 regiões administrativas da capital. O evento será realiazado após o ciclo de sete semanas de apresentação da 2021 ter sido finalizado.

Nos ciclos individuais, iniciados em maio, todas as áreas de todas as regiões administrativas do Distrito Federal puderam conhecer de forma desmembrada suas características demográficas, econômicas, de migração, trabalho e renda, condição social, etnia, estado civil, aspectos habitacionais, infraestrutura, entre outros, de seus moradores.

Na última edição, além das questões tradicionais, a pesquisa trouxe como novidade o questionário de identidade de gênero e orientação sexual para os maiores de 18 anos, questões de insegurança alimentar e sobre animais domésticos nos domicílios. Com isso, a Codeplan buscou trazer uma análise de todos os resultados para que os brasilienses pudessem entender melhor cada RA.

A Pdad é a principal fonte de informação do Governo do Distrito Federal (GDF) para subsidiar políticas públicas e oferecer melhor qualidade de vida aos moradores. É, também, a pesquisa que auxilia a imprensa local com dados evidentes. Em 2021, o estudo visitou mais de 30 mil residências da capital a fim de produzir um panorama sobre o Distrito Federal.

Serviço

Pdad 2021 – Análise de todas as RAs

– Data: 6/7

– Hora: 10h

– Local: Codeplan – Setor de Administração Municipal, Bloco H, 2º andar

*Com informações da Agência Brasília