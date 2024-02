Inscrições para médico do IgesDF estão abertas

Com remuneração bruta de R$ 14.617,01, o processo seletivo busca profissionais capacitados para compor o cadastro reserva da instituição

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) está com inscrições abertas para médico na especialidade de clínica médica. Com remuneração bruta de R$ 14.617,01, o processo seletivo busca profissionais capacitados para compor o cadastro reserva da instituição.

Os interessados têm até o dia 3 de março para se candidatar, exclusivamente via internet, pelo site oficial do IgesDF, que encaminhará para https://www.vagas.com.br/candidatura.

É imprescindível que os candidatos atendam aos seguintes requisitos obrigatórios: ter graduação completa em medicina, com diploma emitido por instituição reconhecida pelo MEC; ter residência (com RQE) ou título de especialista em clínica médica emitido pela AMB/Sociedade Brasileira de Clínica Médica; ter registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM/DF); e ter experiência mínima de 6 meses como médico na especialidade clínica médica.

Além disso, são desejáveis conhecimentos em sistema de gestão e prontuário eletrônico, tais como MV, Trackcare, entre outros.

O processo seletivo inclui análise curricular, comprovação de requisitos, avaliação de títulos, avaliação de conhecimentos teórico e/ou prático, avaliação comportamental, entrevista por competências e exames médicos. Todos os detalhes estão disponíveis no edital.

*Com informações do IgesDF

Foto: Agência Brasília