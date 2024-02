Policiais militares salvam bebê engasgado no Itapoã

Os policiais conversaram com a mãe do menino, que relatou que seu filho engasgou enquanto era amamentado e não voltou a respirar

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) salvaram uma criança engasgada por volta das 19h30 deste domingo (25) no Itapoã.

A equipe do Gtop 40 patrulhava a quadra 2 do Condomínio Fazendinha quando foram abordados por pessoas que informaram que havia um bebê, de apenas 24 dias de vida, engasgado no interior da padaria.

Os policiais conversaram com a mãe do menino, que relatou que seu filho engasgou enquanto era amamentado e não voltou a respirar.

Imediatamente, os policiais iniciaram as manobras de Heimlich, embarcaram com a criança e os pais na viatura e seguiram para o Hospital do Paranoá.

No meio do caminho, as manobras surtiram efeito, e a criança voltou a respirar. Ela foi deixada aos cuidados da equipe médica, que deu prosseguimento ao resgate.