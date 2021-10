Inscrições para Educação de Jovens e Adultos começam nesta terça-feira (26)

Podem se inscrever estudantes a partir dos 15 anos completos para o 1º e o 2º segmentos, correspondentes aos anos iniciais e finais do ensino fundamental

As inscrições para novas matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão abertas de 26 de outubro até o dia 14 de novembro. As vagas são para o primeiro semestre de 2022, em todas as regionais de ensino. Além da opção presencial, também é possível cursar a modalidade a distância, no Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (Cejaep) de Ensino a Distância (EaD) de Brasília.

Podem se inscrever estudantes a partir dos 15 anos completos para o 1º e o 2º segmentos, correspondentes aos anos iniciais e finais do ensino fundamental, respectivamente, e com 18 anos completos para o 3º segmento, equivalente ao ensino médio.

A partir desta terça (26), os interessados podem se cadastrar por meio do telefone 156, opção 2, de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h, ou pelo site da Secretaria de Educação.

A divulgação do resultado das inscrições está prevista para 21 de dezembro, a partir das 18h, pelo site da Secretaria. A consulta ao resultado é de responsabilidade dos candidatos.

Matrícula

Apenas se inscrever não garante a vaga. Para isso, após o resultado das inscrições, a efetivação da matrícula deverá ser realizada de 4 a 11 de janeiro de 2022, pelo site da Secretaria de Educação ou nas secretarias escolares. Será necessária apresentação de documento de identidade (RG); CPF do estudante; declaração provisória de matrícula ou histórico escolar; e comprovante de residência ou local de trabalho.

As informações são da Agência Brasília