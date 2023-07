Inscrições abertas para curso sobre aplicação da Lei de Acesso à Informação

Encontros online são voltados para servidores dos órgãos e entidades do GDF; o primeiro será no próximo dia 25 (terça)

Estão abertas as inscrições para o Espaço Aberto – Transparência Pública: você faz parte, oficina desenvolvida pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). A iniciativa visa ensinar sobre a aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI), debatendo sobre o impacto e a relevância da LAI na gestão pública.

O intuito é orientar quanto ao emprego da legislação no Poder Executivo distrital, desde os procedimentos para seu cumprimento, divulgação de informações nos sites institucionais, respostas a pedidos de acesso à informação e classificação de informações em grau de sigilo.

A oficina é voltada para servidores públicos de órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal (GDF). As inscrições podem ser feitas aqui.

Os encontros virtuais estão marcados para a próxima terça-feira (25), às 10h, e para os dias 10 e 23 de agosto, às 15h. Os participantes recebem certificado da Escola de Governo do DF (Egov).