Contratada empresa para refeição no restaurante comunitário do Sol Nascente

A empresa ficará responsável pelo preparo, fornecimento e distribuição das refeições nos três turnos: café da manhã, almoço e jantar

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) oficializou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de quinta-feira (20) a contratação da empresa Refeições Norte Sul LTDA para prestação de serviços de alimentação e nutrição no restaurante comunitário de Sol Nascente/Pôr do Sol. A empresa ficará responsável pelo preparo, fornecimento e distribuição das refeições nos três turnos: café da manhã, almoço e jantar.

Conforme edital de Pregão Eletrônico nº 16/2023, o Termo de Referência e a Proposta Comercial, a alimentação deverá ser nutricional e caloricamente balanceada, com execução mediante o regime de prestação de serviços continuados com mão de obra sem dedicação exclusiva. O valor do contrato é de R$ 8.496.000 por ano.

Os restaurantes comunitários do DF são gerenciados pela Sedes, mas a produção, fornecimento e distribuição das refeições fica sob responsabilidade de empresas terceirizadas, parceiras da secretaria, que fiscaliza e define o cardápio e as regras para alimentação nas unidades. Atualmente, são 14 restaurantes.

O restaurante comunitário do Sol Nascente/Pôr do Sol está em fase final de implementação. Todo o processo licitatório foi acompanhado desde o início pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). A obra recebeu o investimento de R$ 4,7 milhões. A previsão é que sejam servidas até 2,5 mil refeições por turno no local.

Assim como o restaurante do Recanto das Emas, a unidade do Sol Nascente/Pôr do Sol vai oferecer as três refeições diárias, ao custo total de R$ 2, e abrir aos domingos. A nova dinâmica vai ser incorporada de forma gradual nos outros restaurantes, à medida que forem sendo firmados novos contratos.

Será oferecido café da manhã a R$ 0,50; almoço a R$ 1; e jantar a R$ 0,50. O horário e o cardápio será o mesmo dos demais restaurantes comunitários que já ofertam o serviço. Hoje, são 10 unidades que ofertam café da manhã e uma, a do Recanto das Emas, que oferta o jantar. Todas os 14 restaurantes comunitários do DF oferecem almoço. A população em situação de rua, acompanhada pelas equipes de Abordagem Social, pode fazer almoço e jantar gratuitamente nas unidades.

“Finalizamos mais uma etapa para entregar essa obra tão importante para a população do Sol Nascente/Pôr do Sol. Essa é uma região populosa que precisa desse reforço no fornecimento de refeições a um preço acessível. Com mais esse restaurante comunitário no Sol Nascente e políticas como o Cartão Prato Cheio e Cartão Gás, vamos garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias vulneráveis que vivem na região do Sol Nascente/Pôr do Sol”, ressalta a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

O novo restaurante comunitário do Sol Nascente/Pôr do Sol fica localizado no trecho 2 da região administrativa – Etapa II, Quadra 105, Conjunto O, Área Especial 1.

*Com informações da Agência Brasília