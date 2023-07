GDF Mais Perto do Cidadão chega ao Recanto das Emas

8ª edição do programa tem vacinação de animais contra a raiva e diversos atendimentos à comunidade

Chegou ao Recanto das Emas nesta sexta-feira (21) a 8ª edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão, projeto desenvolvido para levar diversos serviços à comunidade. O evento acontece até sábado (22), na Estação da Cidadania, localizada na Quadra 113, Lote 9, conhecida como Ceu das Artes.

A secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, afirma que o programa GDF Mais Perto do Cidadão tem o objetivo de levar ainda mais cidadania para toda a população. “Promover a 8ª edição desse grande projeto itinerante é apresentar o trabalho de sucesso que o GDF realiza”. A titular da Sejus complementa: “dessa vez, estamos no Recanto das Emas e esperamos por todos para uma manhã de sábado de muita alegria”.

Um dos serviços oferecidos pela tenda da Secretaria de Saúde é a vacinação anti-rábica para cães e gatos. A diarista Eliane Carneiro Dias Santos levou as cachorrinhas Lady e Nina para a vacinação gratuita. “Acho muito boa essa ação. Ano passado teve perto da minha casa e não pude ir. Este ano vim vacinar minhas cachorrinhas”, explicou. Eliane acrescentou que, em seguida, iria à tenda ao lado fazer a sobrancelha, parte dos serviços ofertados na área de estética e beleza.

A recicladora Rosanira Martins da Silva aproveitou o GDF Perto do Cidadão ao lado do neto. “Vim hoje na Defensoria Pública, além de vacinar meu netinho e cortar o cabelo dele. Ele está por aí brincando. É a primeira vez (que venho) e estou achando tudo perfeito. Fui atendida no tempo certo, tirei minha pressão, medi a glicose, foi bem tranquilo”, declarou.

Eliane Carneiro Santos vacinou as cachorrinhas dela, cuidou da própria beleza e brincou com a filha

A tenda com mudas e espécies nativas apresentada pelo Instituto Brasília Ambiental também se destacou. O militar Pedro Miguel Alves foi com a esposa e o filho pequeno e gostou especialmente das mudas. “Eu e minha esposa gostamos de ver e plantar essas mudas do cerrado. A gente está meio que ‘reflorestando’ o nosso lotezinho e plantando muita coisa”, contou Pedro Miguel. O militar também comentou sobre a ação do GDF: “É muito bom meu filho ou outras pessoas que nunca viram essas espécies de plantas poderem vir e conhecer”.

A diarista Nayane Vieira de Sousa levou a filha ao evento. Sentada com a criança a uma mesa colorindo desenhos, a mãe afirma que teve que cancelar um compromisso porque a filha não queria ir embora. “Achei o evento muito bem organizado. Ajuda a esclarecer muitas coisas, vim aqui receber orientação jurídica e já tenho a ficha de documentos que preciso trazer”, destacou. Nayane também aproveitou o evento para falar com o Detran e conhecer a parte dos policiais e dos bombeiros.

Justiça e cidadania

A subsecretária da Sejus Jana Andreia Rafael destacou o bate-papo da rede socioassistencial da cidade do Recanto das Emas com as mulheres da comunidade

Ainda na parte de atendimento à mulher, diversas ações movidas pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) ocorreram durante o dia. Entre as ações, um bate papo para apresentar os serviços da rede de proteção e de atendimento assistencial e psicológico do Recanto das Emas. A ação contou com representantes dos Programas Pró-Vítima e Assistência da Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar; do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras); além da ouvidoria da Sejus.

Uma aula de ginástica funcional também foi oferecida ao público-alvo, que são pessoas atendidas no Programa Pró-Vítima do Núcleo do Recanto das Emas, além dos presentes no evento. Jana Andreia Rafael, Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência (Subav) da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), pontuou que o destaque do dia foi o bate-papo da rede socioassistencial da cidade do Recanto das Emas com as mulheres da comunidade.

“Apresentamos nossos serviços para a população, tiramos dúvidas e passamos orientações para pessoas vítimas de violência de onde procurar um atendimento especializado. Lembrando que há um núcleo do programa no Ceu das Artes, com uma equipe qualificada para atender pessoas vítimas de violência de segunda a sexta, das 9h às 17h”, reforçou a subsecretária.

No sábado (22), às 10h, a Sejus trará uma nova conversa com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) sobre como funcionam os atendimentos jurídicos nos casos de violência doméstica, incluindo quando é necessário pedir medidas protetivas, ações de divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, entre outros serviços.

Com informações da Agência Brasília