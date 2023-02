Inscrições abertas para concurso efetivo de agentes da saúde

As inscrições para o concurso público para agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de vigilância ambiental (AVA) estão abertas

As inscrições para o concurso público para agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de vigilância ambiental (AVA) estão abertas, até a próxima segunda-feira (6). O edital de contratação para o cargo efetivo das duas carreiras é o primeiro da Secretaria de Saúde, desde que as funções passaram a ser do estado.

Estão previstas 602 vagas para ACSs, que são subdivididas entre as regiões de saúde. O servidor deve conhecer a comunidade em que vai trabalhar. Para AVAs, são 417.

Segundo a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, há bastante tempo não era realizado concurso para essas carreiras. “Esses novos agentes vão recompor as equipes, principalmente pelas vacâncias de aposentadorias. Com os novos servidores, vamos intensificar o trabalho de combate à dengue e reforçar as equipes de Estratégia de Saúde da Família, fundamental na Atenção Primária”, acrescenta.



A remuneração básica para o ACSs é de R$ 1.988,00, mas, com as gratificações previstas em lei, o salário pode ultrapassar os R$ 6 mil. Já o vencimento básico dos AVAs é de R$ 2.485,00, podendo chegar a R$ 8 mil com as gratificações.

A banca responsável pelo certame é a Funatec. A taxa de inscrição é de R$ 65,00 para os agentes comunitários e de R$ 70,00 para os agentes de vigilância. As orientações para inscrições no certame estão no link do edital.

Atuação



Entre as atividades do agente de vigilância ambiental estão o combate ao Aedes aegypti, captura de escorpiões, ações educativas e preventivas contra ratos e pombos, controle químico para vetores, ações para avaliação de qualidade da água e do ar, entre outros

Os agentes comunitários de saúde são profissionais chave para vinculação da população aos serviços de saúde. Atuam na promoção, proteção e prevenção, cadastram as famílias e visitam os domicílios. As informações sociodemográficas coletadas pelos ACSs são fundamentais para o planejamento das ações de saúde na comunidade. Assim, a estratégia de acolhimento é criada de acordo com as necessidades locais.

Com informações da Agência Brasília