Homem é preso após esfaquear esposa no Pôr do Sol

Na manhã desta quarta-feira (01), um homem foi preso por tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na quadra 106 do Pôr do Sol por volta da 9h50. A vítima, esposa do agressor, foi atingida com um golpe de faca no peito.

Os policiais encontraram a vítima no conjunto A e prestaram os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros. A mulher foi encaminhada para o Hospital Regional de Ceilândia.

O agressor não se encontrava mais no local, mas testemunhas informaram a direção em que ele fugiu.

O homem já tinha três passagens por violência doméstica e foi encontrado por policiais do Batalhão Escolar, que apoiavam a ocorrência, em uma parada de ônibus na QNP 24. Ele foi conduzido para a DEAM II e autuado por tentativa de feminicídio.