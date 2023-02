CBMDF ajuda nas buscas por americano desaparecido

Ao todo são 5 viaturas, sendo um caminhão Off Road, 4 caminhonetes dotadas de tração 4 x 4, uma embarcação, 23 militares e 3 cães de busca

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi enviado, na manhã desta quarta-feira (1º), para apoiar as buscas por norte-americano desaparecido na Chapada dos Veadeiros.

Os bombeiros de Goiás buscam o homem na região há quatro dias. O estrangeiro e amigos estavam em uma cachoeira quando uma tromba d’água os atingiu.

Agora, as buscas contarão agora com o reforço de militares, cães e equipamentos enviados do Distrito Federal. Ao todo são 5 viaturas, sendo um caminhão Off Road, 4 caminhonetes dotadas de tração 4 x 4, uma embarcação, 23 militares e 3 cães de busca.

A equipe enviada pelo CBMDF, comandada pelo Ten Cel Eloisio, conta com militares e cães muito experientes nas ocorrências de busca e salvamento e que inclusive já participaram de outros casos de busca que culminaram na repercussão em mídia nacional e internacional.

Vale ressaltar que a integração entre o CBMDF e o CBMGO, assim como com instituições de outros estados, acontece sempre de forma cordial, após o acionamento do apoio. O que normalmente trás ótimos resultados para o desfecho dos casos em atendimento em qualquer estado da federação.