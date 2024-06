GDF atua no acolhimento de mulheres durante festival de música

Em mais uma parceria voltada para proteção das mulheres, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP) e a Secretaria da Mulher (SMDF) atuam em um estande para divulgação de material educativo e acolhimento de mulheres no Funn Festival, evento que abrange um complexo de diversão e arena de shows, no Parque da Cidade. Servidores das duas pastas se dividem para prestação do serviço continuado, sempre das 14h às 22h, até o dia 30 deste mês.

O objetivo é contribuir com a sensação de segurança das mulheres, que terão à disposição um espaço de atendimento com servidores capacitados para ajudá-las em situações de violência ou vulnerabilidade. De acordo com a organização do evento, as mulheres correspondem a 70% do público.

A participação da SSP ocorre por meio do projeto Empresa Responsável Comunidade + Segura, que visa contribuir para a proteção das mulheres em grandes eventos. “Estamos empenhados em trabalhar em conjunto para que cada vez mais as mulheres possam se sentir seguras independentemente do ambiente em que estejam. Nossa meta é que todas possam exercer seus direitos e desfrutar de momentos de lazer sem grandes preocupações como assédios ou importunações. Esse espaço serve para acolher e proteger todas as mulheres”, ressalta o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

Durante o primeiro mês de atuação no evento, não foi registrado nenhum caso de acolhimento por violência. Esse resultado demonstra que a presença das secretarias – levando informação e orientação – não apenas acolhe as mulheres, mas também inibe os agressores. A atuação proativa em eventos de grande visibilidade contribui significativamente para a criação de ambientes mais seguros e conscientes, reforçando a importância de ações preventivas e educativas.

“Levar acolhimento e informação a grandes festivais é uma estratégia essencial para a Secretaria da Mulher, pois permite interações diretas, sensibilização e empoderamento em ambientes de grande visibilidade. Além disso, é uma forma de oferecer suporte direto às mulheres e promover a conscientização sobre questões de gênero em espaços de grande circulação de pessoas”, pontua a titular da SMDF, Giselle Ferreira.

Capacitação

Em abril, a SSP, com objetivo de desenvolver ações conjuntas relacionadas à prevenção da violência contra a mulher, firmou uma parceria com a empresa Funn Entretenimentos e promoveu uma capacitação dos profissionais que atuarão no Funn Festival.

“A conscientização é a melhor forma de coibir a violência doméstica e também de contribuir para que a sociedade civil saiba atuar na proteção das mulheres”, afirma a subsecretária de Prevenção à Criminalidade da SSP, Regilene Siqueira. “Este é um evento com um número tão grande de público circulando diariamente, e precisamos ter pessoas capazes e aptas a contribuir.”

Cerca de 40 colaboradores da equipe Posso Ajudar e da área de segurança privada participaram da capacitação, com palestras ministradas por representantes da Polícia Civil (PCDF) e da SMDF.

Entre os temas da capacitação estão a descrição dos principais crimes contra a mulher, orientações para acolhimento de mulheres em situação de violência e procedimentos a serem adotados em caso de ocorrência de agressões contra a mulher em grandes eventos.

*Com informações da SSP