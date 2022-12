Influenciador de Brasília que fazia sorteios ilegais é preso, em Uruaçu/GO

Após o influenciador saber da ilicitude das rifas, ele continuou com o sorteio de pelo menos dois veículos, além de dissimular os ganhos

Na manhã desta quinta-feira (22), um influenciador digital de Brasília, que realizava sorteios ilegais, rifas de veículos e lavagem de dinheiro, foi preso preventivamente, na cidade de Uruaçu/GO. Mesmo após o aviso da polícia sobre a ilicitude das rifas, o homem continuou realizando os crimes no Distrito Federal.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) agiu conjuntamente com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por intermédio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI), e cumpriu mandados de prisão, busca domiciliar e sequestro de veículos. As ações fazem parte da 3ª fase da Operação Huracán.

Segundo a CORPATRI, após o influenciador saber da ilicitude das rifas, ele continuou com o sorteio de pelo menos dois veículos, além de dissimular os valores arrecadados em contas no nome de outras pessoas.

Na decisão judicial, o juiz concluiu que as investigações policiais apontam fortes indícios de que o investigado está envolvido em crime de lavagem de dinheiro. “Nem mesmo o indiciamento, a publicidade da denúncia oferecida pelo MPDFT com relação a “rifeiros” próximos e a repercussão na mídia nacional sobre as operações relativas às rifas ilegais inviabilizaram a atuação do influenciador em novos ciclos de lavagem de dinheiro”, afirmou.

De acordo com as investigações, com o dinheiro dos crimes o homem adquiriu duas camionetes preparadas com som e suspensão especiais – uma Ford/F250 e uma GM/S10 – e um caminhão plataforma. O magistrado determinou o bloqueio de R$ 971 mil das contas investigadas.

O caminhão plataforma e a camionete Ford/F250 já foram localizados pela polícia. Segundo os policiais, a camionete seria usada em evento na cidade de Uruaçu/GO, na próxima sexta-feira (23).

Operação Huracán

Até o momento, a Operação Huracán investigou uma organização criminosa que atuava desde 2021 na promoção e exploração de rifas ilegais de veículos e ocultação de valores, através de empresas de fachada e contas falsas. O esquema era altamente lucrativo e movimentou R$ 20 milhões em apenas dois anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Justiça já decretou a recuperação de três veículos Lamborghini e uma Ferrari, avaliados em R$ 10 milhões. Além de duas mansões, uma no Park Way, em Brasília, e outra no condomínio de luxo de Esmeraldas/MG, e R$ 22 milhões em conta.

Os Juízes da Vara Criminal do Guará, 1ª Vara Criminal de Taguatinga e Plantão Judicial deferiram as medidas.

Desde a primeira fase, a Operação Huracán, da DRF/CORPATRI, contou com o apoio da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade (SEAE) da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (SEPEC) do Ministério da Economia.