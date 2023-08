Influencer de 33 anos do DF morre em Gramado RS

As circunstâncias em torno da morte de Larissa têm gerado investigações por parte da Polícia Civil do Rio Grande do Sul

A morte surpreendente de Larissa Borges, uma influencer de 33 anos, deixou amigos e familiares em choque na tranquila cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A jovem, que tinha uma ativa comunidade de 24 mil seguidores, compartilhava dicas sobre um estilo de vida saudável, focando em exercícios físicos e receitas de baixas calorias. No entanto, sua vida foi tragicamente interrompida por uma parada cardíaca que a deixou em coma por oito dias, culminando em seu falecimento durante a madrugada desta segunda-feira (28). Tudo começou na noite de sábado, 19 de agosto, quando a influencer passou mal. Ela foi levada ao hospital pela equipe de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e permaneceu internada desde então. Uma das linhas de investigação da Delegacia Regional de Gramado é a possibilidade de overdose. Para esclarecer essa hipótese, aguarda-se os resultados dos laudos, cuja divulgação deve ocorrer em até 30 dias. Segundo o delegado titular da unidade responsável pelo caso, Gustavo Barcellos, depoimentos de testemunhas indicam que Larissa teria ingerido bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas durante uma festa na serra gaúcha. Após passar mal, a situação se agravou quando ela retornou ao hotel. A investigação tem se pautado nos relatos de testemunhas até o momento. O namorado de Larissa já foi interrogado duas vezes pela polícia, e vídeos gravados pelos dois em seus celulares também serão analisados. Além disso, imagens das câmeras de segurança da festa estão sendo requisitadas para lançar luz sobre os eventos daquela noite.