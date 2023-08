Urubu é resgatado em poço de ventilação em hospital veterinário em Taguatinga

O salvamento bem-sucedido ocorreu na tarde desta segunda-feira (28)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), resgatou um urubu de um poço de ventilação localizado em um hospital veterinário na região de Taguatinga Norte.

O animal, um urubu, havia ficado preso dentro do poço de ventilação, causando preocupação por parte dos funcionários do hospital veterinário. Os policiais militares do BPMA chegaram ao local para realizar o resgate.

O incidente ocorreu por volta das 16h, quando a equipe de resgate chegou ao hospital veterinário em Taguatinga Norte. O urubu foi encontrado no interior do poço de ventilação, em uma situação que poderia ter colocado em risco sua saúde e bem-estar.