Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo em São Sebastião

Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) foram responsáveis pela abordagem que culminou na apreensão da arma e na prisão do suspeito

Uma ação policial resultou na detenção de um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo no entroncamento da BR 251 com a DF 140, em São Sebastião, na noite desta segunda-feira (28).

Por volta das 19h, as equipes do TOR que estavam em patrulhamento avistaram um homem agindo de maneira suspeita nas proximidades do entroncamento das duas vias. Diante da situação, os policiais ordenaram que o indivíduo parasse seu veículo e procederam à abordagem de acordo com os protocolos de segurança.

Durante a abordagem, foi encontrado em posse do suspeito uma pistola de calibre .45, juntamente com 13 munições intactas. A descoberta da arma ilegal resultou na prisão em flagrante do indivíduo, que foi imediatamente conduzido pelas autoridades à 30ª Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi oficialmente registrado.