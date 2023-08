Incêndio em loja de produtos esotéricos na Asa Sul

O incêndio foi reportado às autoridades por volta das 23h33

Uma loja de produtos esotéricos localizada no SCL 302 da Asa Sul teve suas instalações atingidas por um incêndio na noite dessa segunda-feira (28), graças à rápida resposta e ação eficaz do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a propagação das chamas foi contida com sucesso.

Seis viaturas do CBMDF foram prontamente enviadas ao local da ocorrência para lidar com a situação crítica.

No momento da chegada das equipes de resgate, o fogo já havia se alastrado para a parte dos fundos da loja, que estava fechada no momento. Com o objetivo de acessar o interior do estabelecimento e combater as chamas de forma efetiva, a equipe de salvamento forçou a abertura da porta dos fundos da edificação. Ao mesmo tempo, a equipe de combate a incêndio agiu de maneira ágil, direcionando um ataque direto às chamas que já haviam começado a se propagar para a parte superior do estabelecimento comercial.

Graças à ação coordenada das equipes de resgate, o incêndio foi controlado e extinto em um curto espaço de tempo, evitando danos mais severos à loja e aos edifícios vizinhos. Durante a operação de salvamento, os bombeiros também identificaram a presença de dois botijões de gás GLP de 13 Kg no interior da edificação em chamas. Agindo com rapidez, as botijas foram removidas do local, reduzindo significativamente o risco de uma explosão iminente.

Felizmente, não foram registradas vítimas decorrentes do incêndio. No entanto, a perícia do CBMDF foi acionada para conduzir uma investigação detalhada e determinar as causas que deram origem ao incidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi chamada para prestar auxílio no local.