Incêndio florestal atinge galpão no Lago Norte

Um incêndio florestal ocorrido QI 14 do Lago Norte nesta quarta-feira, 15, se espalhou e atingiu galpões da região. O fogo, que tomou grandes proporções, está sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

No local estão presentes diversas viaturas e ambulâncias. Conforme o CBMDF, felizmente, nenhuma vítima foi registrada até o momento.

O motivo do nível alto do fogo é que, nos galpões atingidos, móveis eram guardados. O material, altamente inflamável, contribuiu com o tamanho do incêndio.

