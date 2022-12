Incêndio em prédio no Guará II

Incêndio aconteceu no 1º andar de um prédio de uso misto (comercial e residêncial)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 08h17 (09/12) empenhando (05) cinco viaturas e 19 (dezenove) militares.

Incêndio aconteceu no 1º andar de um prédio de uso misto (comercial e residêncial) no Guará II.



As equipes de socorro chegaram no local e constataram chamas e muita fumaça saindo do 1º andar da edificação, proveniente de uma unidade residencial.



Imediatamente deram inicio ao combate do incêndio já generalizado no imóvel constituído por cinco cômodos que consumiu o mobiliário e demais objetos no interior do imóvel.

Devido a rápida atuação do CBMDF o incêndio ficou restrito a apenas esse apartamento, não se propagando para outras unidades vizinhas, concomitantemente a equipe de busca localizou uma vítima do sexo feminino inconsciente no banheiro, uma mulher de 44 anos, foi resgatada e transportada pelo CBMDF ao HRAN, apresentando queimaduras de segundo grau pelo corpo, estava consciente, desorientada e estável.

Segundo relatos da vítima o incêndio teria iniciado em uma panela com óleo no fogão, dando início às chamas que se propagaram, onde a mesma ficou encurralada pelo fogo e buscou refúgio no banheiro.



A operação de combate às chamas durou aproximadamente quarenta minutos e logo após iniciou-se o protocolo de rescaldo (resfriamento e neutralização de possíveis focos evitando a reignição das chamas).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A perícia foi acionada para o local.