Fercal terá ampliação na oferta de transporte público

Novos horários e novos itinerários de ônibus vão beneficiar a população da região a partir deste sábado (10)

Para atender as solicitações dos usuários do transporte público coletivo da região da Fercal, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) disponibilizará mais viagens e ampliará atendimento de linhas de ônibus. As mudanças na localidade atingirão as linhas 531.1 (Fercal / Sobradinho – Sobradinho II) e 506.4 (Ciplan (Fercal – Rua do Mato) / Eixo Norte – Sul). A linha 0.515 (Sobradinho / Basevi / Nucleo Rural Lago Oeste) também será beneficiada.

A partir de 10 de dezembro, a 506.4 ganhará viagens, aos sábados, no sentido da Fercal para o Plano Piloto e no sentido de volta. Já na segunda-feira (12), a linha circular 531.1 passará a atender a Fercal Oeste, com ampliação do percurso até o Centro Educacional Fercal. Também no dia 12 de dezembro, a linha 0.515 ganhará mais seis viagens diárias.

O subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, explica que a área técnica fez estudos de campo e verificou a necessidade de aumento de oferta na região. “Nossos técnicos se basearam também nas solicitações da população para fazer intervenções que beneficiarão os moradores da Fercal e do Lago Oeste”, acrescenta.

Os novos horários e itinerários das linhas estarão disponíveis no site dfnoponto.semob.df.gov.br a partir do dia de início da operação dos serviços.

Serviço

→ Linha 506.4 – Ciplan (Fercal – Rua do Mato)/Eixo Norte-Sul

A partir de sábado (10) terá aumento de viagens.

Sábado



Horários saindo da Ciplan/Fercal: 6h e 6h30

Horários saindo do Terminal Asa Sul (TAS): 17h e 17h30

→ Linha 531.1 – Fercal / Sobradinho – Sobradinho II (Rua do Mato – Chácara 13 – CED Fercal)

A partir de 12/12 passará a atender o Centro Educacional Fercal.

Segunda a sexta-feira



Horários saindo da Ciplan/Fercal: 5h15, 5h40, 8h, 10h10, 11h15, 12h20, 13h45, 15h10, 16h35, 18h20, 19h45, 21h e 22h10.

Horários saindo do Terminal de Sobradinho: 6h35, 8h45, 9h50, 11h, 12h15, 13h50, 15h10, 17h, 18h20, 19h30, 21h e 23h10.

Sábado

Horários saindo da Ciplan/Fercal: 6h, 8h30, 11h, 13h30, 16h, 18h45, 21h10 e 0h.

Horários saindo do Terminal de Sobradinho: 7h15, 9h45, 12h15, 14h45, 17h30, 20h e 23h.

Domingo



Horários saindo da Ciplan/Fercal: 6h, 8h20, 11h, 13h30, 16h e 18h20.

Horários saindo do Terminal de Sobradinho: 7h10, 9h30, 12h10, 14h50, 17h10 e 23h.

Linha 0.515 – Sobradinho/Basevi/Núcleo Rural Lago Oeste

A partir de 12/12 terá aumento de viagens.

Segunda a sexta-feira



Horários saindo de Sobradinho: 5h55, 7h, 8h05, 9h10, 10h15, 11h20, 12h25, 13h30, 14h35, 15h40, 16h45, 17h50, 18h55 e 21h05.

Horários saindo do Núcleo Rural Lago Oeste: 7h, 8h05, 9h10, 10h15, 11h20, 12h25, 13h30, 14h35, 15h40, 16h45, 17h50, 18h55, 20h e 22h10.