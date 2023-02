Celina é recebida pelo arcebispo de Brasília

Eles conversaram sobre a parceria da Igreja Católica com a gestão local e, ainda, sobre os tristes episódios relacionados aos ataques antidemocráticos

A governadora em exercício Celina Leão se reuniu nesta segunda-feira (6) com o arcebispo de Brasília, o cardeal Dom Paulo Cezar, na Cúria Metropolitana de Brasília. Eles conversaram sobre a parceria da Igreja Católica com a gestão local e, ainda, sobre os tristes episódios relacionados aos ataques antidemocráticos, na capital federal, no início de janeiro.

“É importante dialogar com as lideranças religiosas para que todos possam exercer a sua doutrina e ter o seu espaço no Distrito Federal por direito”, afirmou a governadora em exercício. “Temos algumas parcerias que têm beneficiado a Igreja Católica, como a regularização das escrituras de seus templos e também as de outras religiões, o que tem sido muito positivo”, ressaltou. Desde 2019, o GDF já entregou 287 escrituras de regularização fundiária de terrenos ocupados por templos religiosos e entidades de assistência social por toda a capital.

Dom Paulo Cezar agradeceu a visita e destacou que o objetivo é regularizar muitos outros terrenos ocupados por igrejas, com o apoio do governo. O cardeal comentou sobre os ataques às sedes dos três Poderes, no último dia 8 de janeiro. “Falamos sobre os momentos difíceis que o DF passou e como a governadora em exercício conseguiu conduzir o momento com sabedoria, protegendo o DF e as pessoas”, comentou.

