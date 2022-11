Uma senhora L.V.A. A, de 36 anos, portadora de Sindrome de Down foi transportada ao HRAN por ter inalado fumaça

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado nesse domingo (6), para atender um incêndio em uma edificação na QE 42 do Guará, empenhando quatro viaturas e dezoito militares.

Incêndio em edificação no Guará deixa uma pessoa ferida

A equipe de socorro ao chegar ao local encontrou muita fumaça e chamas que saiam da garagem de um sobrado. Devido a atuação rápida da corporação o incêndio ficou restrito somente no ambiente da garagem consumindo o veiculo que se encontrava neste local.

Haviam cinco pessoas nesta residência, sendo que três conseguiram sair antes da chegada do socorro, duas foram retiradas pelas equipes de salvamento durante o combate e após serem avaliadas, uma senhora, de 36 anos, portadora de Sindrome de Down foi transportada ao HRAN por ter inalado fumaça, apresentava rebaixamento de consciência e ferimento no membro inferior direito.