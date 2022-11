DF terá 99 oportunidades de emprego e salários de até R$ 2.600

Interessados podem cadastrar currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das agências do trabalhador espalhadas pelo DF

Nesta segunda-feira (7), as agências do trabalhador ofertam 99 vagas de emprego para várias profissões no Distrito Federal. A nova oportunidade profissional traz salários de R$ 800,00 a R$ 2.612,00, além de outros benefícios. A experiência na função é exigida na maioria das vagas, mas em outras não.

Em Taguatinga, são 14 vagas para operadores de caixa. O ordenado é de R$ 1.364,65, mais benefícios. Para concorrer, não é necessário comprovar experiência na função e, sim, ter o ensino médio completo. Já em Sobradinho, estão sendo ofertadas 15 oportunidades para vendedores pracistas. O salário é de R$ 1.394,00, mais benefícios. Os pré-requisitos são os mesmos dos operadores de caixa.

Para quem procura uma oportunidade como cuidador de idosos, estão disponíveis três vagas em Ceilândia. O salário é de R$ 1.339,70 e, para participar do recrutamento, o candidato deve ter o ensino fundamental completo. Açougueiros, babás, carpinteiros, churrasqueiros, mecânicos também estão sendo recrutados pelas agências.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília.