Quatro RAs ficam sem luz nesta segunda (7), no DF

Obras de construção e podas de árvore deixarão fornecimento temporariamente interrompido em áreas de Santa Maria, Park Way, Lago Norte e Paranoá

Nesta segunda-feira (7), endereços de quatro regiões administrativas do Distrito Federal ficarão, temporariamente, sem energia. O desligamento programado abrangerá áreas de Santa Maria, Park Way, Lago Norte e Paranoá. A falta de luz será provocada para possibilitar os serviços de construção e melhorias na rede de energia elétrica do Distrito Federal.

No Setor de Mansões Park Way, em função da construção de rede, será preciso interromper o fornecimento de energia elétrica das 8h30 às 16h na Quadra 16, conjuntos 5 e 6.

Serviço semelhante será feito em Santa Maria que, das 8h30 às 13h, terá corte de fornecimento no Residencial Santos Dumont e BR-040; e, das 13h30 às 18h, nos km 2 e 7 da BR-040.

A segunda-feira será também de podas de árvores com suspensão do abastecimento, das 8h30 às 16h, no Lago Norte e no Paranoá. No Lago Norte, o corte temporário atingirá a BR-251, a DF-100, Escola Classe Itapeti, Colônia Agrícola Barão Vermelho, chácaras 1, de 3 a 6, de 8 a 11, de 13 a 25, 25-A, de 26 a 28, 30, 31, 31-A, 32, 33, 33-A, de 34 a 38, 38-B, 39, 40, 42 e 43. A operação também vai afetar a DF-260, Chácara 2, e a DF-100, km 37.

Já no Paranoá, vai faltar energia no Núcleo Rural Jardim, Chácara São Sebastião, MDC 19 a MDC 22; MDG 7, 10, 12, 16, 18, 20, 26, 31, 32, de 34 a 39 e 39-A; Núcleo Rural Jardim II, Chácara 33, Mangabeira e Fazenda Brejão; Núcleo Rural PAD/DF, DF-100, km 37; DF-260, km 7; Fazenda Canadá, MD 24, MDD 13-A, MDG 9 ao MDG 11, MDG 26, 35 e 36, e ainda Núcleo Rural Rio Preto, MDG 37 a MDG 39.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília.