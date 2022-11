O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater incêndio em edificação em Sobradinho

Não houve feridos no local do acidente

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu um incêndio em uma edificação nesse domingo (06), empenhando três viaturas e treze militares.

O fato ocorreu na Quadra 17 CL 04 próximo ao bar Matula Prosa e Petiscos em Sobradinho.

A equipe de socorro ao chegar ao local encontrou um dos apartamentos do térreo em chamas. O combate foi iniciado rapidamente controlando o incêndio que ficou restrito somente nessa unidade habitacional, não deixando outras unidades da edificação serem atingidos.

O edificil era composto por apartamentos no primeiro e segundo piso e comercio no térreo. Não havia ninguém no apartamento, não houve feridos. Informações da moradora, que seu filho foi o responsável pelo incêndio que consumiu todos os móveis do local.

A cena ficou aos cuidados da policia militar.