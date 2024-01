Incêndio em casa, mobiliza Bombeiros em Santa Maria

A equipe de combate a incêndio entrou em ação, localizou o foco principal na sala do imóvel, fez um ataque rápido e direto às chamas

Na noite do último sábado (20), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 23h00, empenhando 03 (três) viaturas.

No local do incêndio, o socorro do CBMDF se deparou com muita fumaça saindo pela porta e janelas da edificação. A equipe de combate a incêndio entrou em ação, localizou o foco principal na sala do imóvel, fez um ataque rápido e direto às chamas, realizou a compartimentação do incêndio (devido à grande quantidade de materiais de fácil inflamabilidade presente no interior da casa) e culminou com a extinção do incêndio, impedindo o alastramento para as demais dependências da edificação.

Não houve vítimas, os riscos presentes foram gerenciados.

O local ficou aos cuidados da proprietária.

A perícia do CBMDF foi acionada para identificar o que provocou o incêndio.