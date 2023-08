Incêndio devasta galpão na Estrutural

Um total de 14 viaturas e 35 bombeiros foram mobilizados

No último dia 5 de agosto, um violento incêndio tomou conta de um galpão localizado na quadra 08, conjunto 08, do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) na Cidade Estrutural, no Distrito Federal. O incidente, que teve início por volta das 22h50, resultou em danos significativos à estrutura e exigiu uma resposta imediata das autoridades.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para controlar a situação. A área em questão também abrigava um depósito de lâmpadas e painéis de LED, o que contribuiu para a intensidade das chamas.

As equipes de resgate se depararam com um cenário assustador, já que as chamas haviam se espalhado por toda a estrutura do galpão. Enquanto os bombeiros se esforçavam para conter o fogo com linhas de mangueiras, simultaneamente, equipes de salvamento realizavam buscas por possíveis vítimas, felizmente sem encontrar nenhuma. No entanto, devido à quantidade substancial de materiais inflamáveis presentes no local e ao risco de colapso da estrutura, as operações foram momentaneamente suspensas às 04h15.

As ações de combate ao incêndio e preservação das edificações vizinhas continuam em andamento, com a expectativa de que o fogo seja completamente extinto. Felizmente, não houve vítimas humanas registradas neste incidente.

Investigadores da perícia do CBMDF foram chamados para elucidar as circunstâncias que levaram ao incêndio devastador. Além disso, a Defesa Civil também está envolvida no processo, avaliando os danos causados à estrutura do prédio.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve presente no local, desempenhando um papel crucial no isolamento da área e garantindo a segurança dos arredores durante o desenvolvimento das operações de resgate e combate às chamas.