Mulher de 39 anos é encontrada sem vida após ataque com arma branca

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender um caso de vítima de arma branca por volta das 03h24

Na madrugada desta terça-feira (16), uma ocorrência trágica mobilizou equipes de resgate e segurança na QNP 6-10, bloco G, no Parque Sul de Ceilândia.

Infelizmente, ao chegarem ao local, os socorristas se depararam com uma mulher de 39 anos, identificada como vítima do incidente, já estava sem sinais vitais. As informações iniciais indicam que a vítima apresentava um ferimento grave e incompatível com a vida, localizado na região temporal direita.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local do ocorrido. Ainda não se sabe as circunstâncias exatas que levaram a essa tragédia, mas as autoridades estão trabalhando para investigar o ocorrido e buscar mais informações sobre o caso.