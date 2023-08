Mulher denuncia vizinho por ato obsceno em Vicente Pires

A vítima denunciou o vizinho que mora no apartamento abaixo do seu, após ter captado imagens perturbadoras pelas câmeras de segurança do condomínio residencial em que ambos vivem

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está atualmente conduzindo uma investigação relacionada a uma denúncia feita por uma mulher que reside em Vicente Pires. O incidente ocorreu em 1º de agosto.

A mulher, casada e mãe de um filho de 5 anos, tomou a iniciativa de procurar a PCDF em 3 de agosto, com o intuito de registrar um boletim de ocorrência sobre o ocorrido. Surpreendentemente, apesar das evidências, o suspeito permanece em liberdade e ainda reside no mesmo prédio que a vítima.

Os eventos transcorreram da seguinte maneira: ao chegar ao edifício junto com seu filho, a mulher foi abordada pelo vizinho. Em uma tentativa de evitar constrangimentos, ela manteve uma postura educada e seguiu para seu apartamento. No entanto, o vizinho a seguiu até a porta fechada e iniciou um ato de masturbação. O homem continuou sua conduta obscena mesmo enquanto pedia para entrar no imóvel, afirmando que desejava “conversar”.

Com a vítima temerosa e sem conhecimento do que estava ocorrendo, ela reagiu com desespero ao perceber que o vizinho estava pressionando a porta do seu apartamento. Em um ato de autodefesa, ela gritou repetidamente para que ele se afastasse. Felizmente, o vizinho desistiu e partiu.

A vítima, preocupada com a gravidade do incidente, solicitou acesso às imagens do sistema de segurança do prédio. Ao assistir às gravações, ficou profundamente enojada com a cena que presenciou. Nas imagens, é visível o homem subindo as escadas e permanecendo parado em frente à porta do apartamento da mulher. Ao sair do local, ele deixa seu órgão genital exposto, agravando ainda mais a gravidade da situação.

Segundo informações da vizinhança, esse indivíduo já havia causado outros problemas na região. Moradores do condomínio mencionaram que familiares indicaram que ele possivelmente enfrenta desafios psiquiátricos. A investigação está em andamento, e a PCDF está trabalhando para esclarecer todos os detalhes desse incidente lamentável e tomar as medidas necessárias.