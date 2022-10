Incêndio atinge trailer de lanches e assusta clientes em Ceilândia

Na noite dessa quarta-feira, 06, o CBMDF foi acionado, para combater um incêndio em um trailer de lanches, a QNO 18, em Ceilândia

Na noite dessa quarta-feira, 06, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, para combater um incêndio em um trailer de lanches, a QNO 18, em Ceilândia. O local estava com clientes e colaboradores, mas segundo a corporação, ninguém ficou gravemente ferido.

Dois funcionários do local tentaram combater o fogo inicial e sofreram pequenas queimaduras, mas não necessitaram ser encaminhados ao hospital.

Quando a equipe de socorro chegou ao local, encontrou chamas altas, que consumiam um reboque no qual funcionava um “Fast Food”. Os militares ainda afirmaram haver muita fumaça proveniente da queima dos produtos recicláveis (papelão, plásticos, papéis, madeira, etc).

O incêndio foi controlado antes de atingir completamente dois veículos que estavam bem próximos ao local do fogo. Um dos carros, teve a sua parte frontal um pouco atingida.

O CBMDF ainda retirou do quiosque 2 (dois) botijões de GLP que eram utilizados e estavam com vazamento do conteúdo (gás liquefeito de petróleo).

Após o controle do incêndio foi feito o rescaldo.