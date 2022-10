Homem é atropelado na EPNB, sentido Plano Piloto

O pedestre foi transportado para o Hospital Base Brasília com sinais de Traumatismo Cranioencefálico, lesões na pele e desorientado

Nesta quinta-feira (6), um pedestre foi atropelado por um ônibus na Estrada Parque Núcleo Bandeirante sentido Plano Piloto, nas proximidades da churrascaria Fogo Campeiro. O acidente ocorreu por volta das 17h30.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros à vítima. Quando a equipe chegou ao local encontrou o homem, identificado por J.M, de 40 anos, no chão. A vítima já estava sob cuidados de uma médica que passava pelo lugar.

O pedestre foi transportado para o Hospital Base Brasília com sinais de Traumatismo Cranioencefálico, lesões na pele e desorientado. Ele foi acompanhado pela médica que prestou os primeiros socorros na viatura do CBMDF.

Veja o vídeo:

Os 20 passageiros e o motorista do ônibus, o senhor L.P.B, de 56 anos, não foram feridos no acidente. Uma das faixas da via foi interditada para o atendimento. A redação do Jornal de Brasília não obteve informações sobre a dinâmica do caso até o fechamento da matéria.