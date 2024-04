Inaugurada tenda de acolhimento para pacientes com dengue em Taguatinga

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, nesta terça-feira (23), a sexta tenda de acolhimento aos pacientes com sintomas de dengue. A estrutura foi erguida no estacionamento do ambulatório do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e conta com mais de 60 profissionais da saúde para atender uma média de 150 pessoas por dia. O espaço, com funcionamento das 7h às 19h, acolhe tanto pacientes adultos quanto pediátricos.

Com estrutura para todas as etapas de atendimento, da triagem a consultórios, farmácia e sala de hidratação, a tenda faz parte das 11 estruturas que estão sendo disponibilizadas à população do Distrito Federal ao longo deste mês. Até a última segunda-feira (22), as cinco novas unidades em funcionamento em Planaltina, Ceilândia, Guará, Gama e Paranoá já acolheram mais de 6,5 mil pacientes com suspeita de dengue.

“Mais uma tenda que estamos entregando para a população do DF. Aqui, o paciente tem uma infraestrutura de qualidade, com salas climatizadas e profissionais de saúde. Qualquer pessoa, de qualquer região administrativa, pode procurar atendimento em qualquer uma das tendas. Elas funcionam no modelo porta aberta, sem barreira de acesso”, afirmou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

As unidades estão estrategicamente posicionadas perto de hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde (UBSs), a fim de garantir um atendimento mais célere dos pacientes sintomáticos da doença e, consequentemente, reduzindo a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

Vicente Pires, Samambaia, Asa Norte, Varjão e Areal são as próximas regiões administrativas a receber uma dessas tendas para atendimento aos pacientes com sintomas da dengue.

Atendimento

“Fiquei surpreso de ver, porque a gente não espera que um local temporário tenha uma estrutura dessa”, disse o estudante Eric Pacheco, um dos primeiros a procurar atendimento na tenda de Taguatinga

A expectativa é que a tenda de Taguatinga realize 150 atendimentos por dia. O espaço conta com triagem, consultórios, farmácias, sala vermelha e de hidratação, além de uma área de descanso aos funcionários.



“O espaço está localizado ao lado do HRT. Isso facilita caso seja necessário transferir algum paciente, além de podermos contar com o apoio do hospital em casos específicos. A tenda tem o objetivo de desafogar o hospital e acolher a população com conforto e segurança”, disse o diretor médico das tendas, Clauber Lourenço.

O estudante Eric Pacheco, de 18 anos, foi um dos primeiros a procurar atendimento no local. Com sintomas de dengue, o jovem rapidamente foi acolhido pela triagem e submetido aos exames de diagnóstico. “Eu estava esperando atendimento no posto de saúde, quando me encaminharam para a tenda. Fiquei surpreso de ver, porque a gente não espera que um local temporário tenha uma estrutura dessa. Foi super-rápido e eu espero já receber o diagnóstico e continuar o tratamento em casa”, elogiou.

Já a dona de casa Deuzuita Lopes Farias, 49, acompanhou a montagem da estrutura desde o início: “Eu sempre passava por aqui, via o pessoal trabalhando para montar e ficava feliz em ver que teríamos mais esse espaço. Os postos de saúde estão cheios, então vai ser muito bom ter essa tenda aqui”, avaliou.

Informações são da Agência Brasília