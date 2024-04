Homem é morto baleado em condomínio no Sol Nascente

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 19h30 da última segunda-feira (22), após um homicídio no Condomínio das Acácias, localizado no Sol Nascente. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem de 31 anos caído próximo a um bar, vítima de disparos de arma de fogo.

As câmeras de segurança da região registraram o momento em que um veículo da empresa de vigilância eletrônica se aproximou do bar. A vítima, que estava armada, tentou disparar contra o veículo, mas sua arma falhou. O ocupante do veículo reagiu, disparando três tiros que atingiram o homem. Em seguida, dois amigos da vítima se aproximaram, um deles pegando a arma do local.

Com base nas características do suspeito que pegou a arma, os policiais realizaram buscas na área e conseguiram deter um homem de 41 anos, com extensa ficha criminal. Ele foi encontrado com o revólver calibre .38 que foi retirado da vítima.

Durante as investigações, os policiais receberam informações sobre um homem de 27 anos que havia sido levado ao Hospital Regional de Ceilândia com ferimentos causados por arma de fogo. Ao ser abordado, o homem, que já tinha passagens pela polícia, confessou ser o autor do homicídio, mas não revelou o paradeiro do veículo nem da arma de fogo.

Denúncia de assalto

Enquanto estavam na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) registrando a ocorrência, os policiais foram abordados por um homem que tinha sido vítima de um assalto com uso de arma branca, onde levaram todo o seu pagamento. Os policiais ajudaram a vítima a localizar os dois suspeitos do roubo, prendendo um deles e recuperando parte do dinheiro e das armas utilizadas.

O autor do assalto, de 39 anos, com um histórico criminal que inclui furto, identidade falsa, tráfico e porte de arma branca, foi levado à 15ª Delegacia, junto com o dinheiro recuperado e a vítima.