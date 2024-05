Inaugurada nova cantina da Escola Classe 06 do Guará

Uma nova cantina foi inaugurada na tarde desta segunda-feira (6), na Escola Classe 06 do Guará. A abertura do espaço foi celebrada em uma cerimônia no pátio da escola, com a participação dos estudantes, da Coordenação Pedagógica da instituição e da Coordenação Regional de Ensino do Guará.

Com a renovação da cantina, agora será possível oferecer alimentos de qualidade de maneira mais rápida e eficiente. Segundo a diretora da instituição, Diana Paula Almeida, os alunos terão acesso a refeições frescas e balanceadas, preparadas com cuidado e atenção às suas necessidades nutricionais, sem comprometer o tempo dedicado às atividades educacionais. “A inauguração da cantina melhorou de forma significativa o ambiente dos refeitórios para a preparação dos alimentos. Houve uma organização mais eficiente, e tanto a limpeza quanto a estrutura foram notavelmente aprimoradas”, destacou.

Além disso, a nova cantina proporcionará um ambiente mais acolhedor e confortável para os estudantes. A Secretaria de Educação do Distrito Federal reafirma seu compromisso com a educação integral de seus alunos.

A importância da nutrição adequada para a saúde e o desenvolvimento das crianças é indiscutível. Uma alimentação equilibrada não só fornece os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento adequados, mas também impacta positivamente na concentração, no desempenho acadêmico e no bem-estar geral dos alunos.

