Inauguração do Viaduto do Sudoeste terá passeio ciclístico

A construção do Viaduto Luiz Carlos Botelho, popularmente conhecido como Viaduto do Sudoeste, vai beneficiar mais de 25 mil motoristas por dia

O novo viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), que liga o Sudoeste ao Parque da Cidade, será inaugurado neste sábado (21), a partir das 9h30. Após a cerimônia de entrega, ciclistas e patinadores serão os primeiros a conhecer de perto a obra com um passeio que sairá da parte debaixo do elevado até o estacionamento 13 do parque.

A construção do Viaduto Luiz Carlos Botelho, popularmente conhecido como Viaduto do Sudoeste, vai beneficiar mais de 25 mil motoristas por dia. A obra de R$ 24,6 milhões dará mais mobilidade ao trânsito intenso da Epig.

Com a entrega, o motorista que deseja ir do Parque da Cidade em direção ao Sudoeste não terá mais que enfrentar semáforos e retornos, seguindo direto para a Avenida das Jaqueiras. O viaduto também vai facilitar a saída do Sudoeste e o acesso à Epig.

A inauguração do elevado representa a conclusão de mais uma etapa do chamado Corredor Eixo Oeste. O projeto prevê a construção de 38,7 km de faixas exclusivas para ônibus, ligando as principais vias do Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto. O projeto vai reduzir para 30 minutos o tempo de deslocamento entre as duas regiões.

As informações são da Agência Brasília