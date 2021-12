PRF apreende uma pistola calibre .765 e um simulacro em Samambaia

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão e conduziram os homens para a 26ª DP/PC-DF

Neste sábado (25), por volta das 18hrs, a equipe PRF estava em ronda na BR 060, próximo a Samambaia, quando visualizaram dois homens em uma moto, cor prata, em atitude suspeita.

Ao realizarem a abordagem, PRFs encontraram na cintura do passageiro uma pistola .765, com duas munições, e um simulacro idêntico a uma arma real. Além das armas, o passageiro estava com 3 trouxinhas de entorpecentes, sendo um grama de maconha em uma porção, e outras duas porções de um grama cada contendo substância análoga a cocaína. O homem de 23 anos já possuía passagem na polícia por homicídio, roubo de veículo e porte de substâncias entorpecentes.

O condutor da moto, um homem de 37 anos, já tinha passagem na polícia por porte de substâncias entorpecentes, e tinha em sua carteira R$780,00 (setecentos e oitenta reais) do qual não soube explicar a origem.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão e conduziram os homens para a 26ª DP/PC-DF, onde foram qualificados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e realizado termo circunstanciado pelo porte das drogas encontradas.