Homem morre afogado próximo à Concha Acústica

Na manhã desse domingo, O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados para um incidente envolvendo uma pessoa do sexo masculino que estava nadando, frente ao Restaurante “O Rei do Camarão à Beira Lago”.

Segundo informações de quem estava no local, um homem adentrou no Lago Paranoá, com a intenção de atravessar a nado, e após algumas braçadas, o mesmo começou a gritar por socorro, o solicitante rapidamente ligou para o 193, dizendo que este banhista tinha afundando.

Nossos mergulhadores chegando ao local, foram orientados pelo solicitante sobre a localização da vítima, que já estava submersa por cerca de 10 (dez) minutos, foi localizado e resgatado rapidamente, já sem os batimentos cardíacos, nossa equipe de imediato deu início ao protocolo de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) juntamente com o apoio do Suporte Avançado do SAMU.

Após aproximadamente 01 (uma) hora com todos os procedimentos para restabelecer os sinais vitais, a vítima identificada como o senhor Bruno Machado da Conceição, 29 anos, infelizmente não resistiu, e seu óbito foi declarado no local pelo médico do Suporte Avançado do SAMU.

A cena foi deixada aos cuidados da PMDF até a chegada da Perícia.

Com informações da assessoria SOINP/CBMDF.