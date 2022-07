Imunização de cães e gatos continua em 72 pontos em 16 RAs

A vacina contra a raiva é a única forma segura de prevenir a infecção pelo vírus rábico entre animais e humanos

A campanha de vacinação antirrábica no Distrito Federal acontece em 72 pontos, localizados em 16 regiões administrativas.

De acordo com os números disponibilizados pela Secretaria de Saúde do DF, em cinco dias de campanha, até o dia 9 de julho foram vacinados 21.255 cães e gatos, sendo 2.544 em Ceilândia; 3.228 no Gama; 2.016 no Núcleo Bandeirante; e 1.173 em Planaltina, entre outras regiões administrativas.

A vacina contra a raiva é a única forma segura de prevenir a infecção pelo vírus rábico entre animais e humanos. A Vigilância Ambiental do Distrito Federal afirma que os tutores de cães e gatos, ao detectarem sintomas de raiva nos animais, devem entrar em contato imediatamente com a Ouvidoria do Governo do Distrito Federal, por meio do telefone 162, ou procurar a Vigilância Ambiental para receber as orientações.

De acordo com o gerente de Zoonoses da Diretoria de Vigilância Ambiental do DF, Isaías Chianca, os principais sintomas que devem ser observados em animais são andar cambaleante, pupila dilatada, salivação excessiva, perda do apetite e da sede e agressividade. Chianca alerta que os animais com suspeita de raiva ou comprovadamente contaminados pela zoonose devem ser mantidos em observação.

*Com informações da Agência Brasília