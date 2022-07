Ibaneis Rocha visita o Sol Nascente/Pôr do Sol e a Cidade do Automóvel

O governador acompanhou obras nas áreas de mobilidade, social, infraestrutura e habitação na região administrativa

O governador Ibaneis Rocha visitou o Sol Nascente/Pôr do Sol e a Cidade do Automóvel nesta terça-feira (12). Na região administrativa, o chefe do Executivo acompanhou obras de habitação, mobilidade, infraestrutura e na área social que, se somadas a outras entregues ou em andamento na cidade, somam mais de R$ 355 milhões em investimentos.

Ibaneis Rocha iniciou a agenda com uma visita à Cidade do Automóvel. Por lá, o governador ouviu demandas dos empresários e encaminhou soluções para a construção de uma Rota de Fuga, de estacionamentos e melhorias na drenagem da região.

De lá, o governador foi até o Sol Nascente ver o andamento de diversas obras. Começou pela construção do restaurante comunitário, que fica exatamente ao lado do terminal rodoviário, na Quadra 105. Com investimento de R$ 4,7 milhões, o restaurante poderá servir até 2,5 mil refeições por turno. No local, será ofertado tanto o café da manhã a R$ 0,50 – medida criada na gestão Ibaneis – quanto o tradicional almoço a R$ 1, preço que voltou a esse valor na atual gestão.

Na sequência, passou pela da rodoviária, que conta com investimento de R$ 3,5 milhões e vai atender mais de 20 mil pessoas. O terminal terá seis baias para embarque, 10 pontos de estocagem, 14 vagas de estacionamento para veículos e 11 para motos, paraciclos com 24 vagas, três salas para apoio administrativo, além de lanchonete e banheiros com acessibilidade. A estrutura permitirá a ampliação de linhas para outras regiões, entre elas o Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga e Samambaia.

“Estamos transformando a região numa verdadeira cidade. Passamos na obra do restaurante comunitário, que está bastante adiantada, passamos no terminal rodoviário e estamos dando uma olhada nas ruas das cidades, que agora vêm sendo pavimentadas e estamos fazendo a interligação entre os trechos 1 e 3. Aguardamos, com a assinatura dos novos contratos, que a gente tenha até o próximo ano toda a cidade pavimentada e urbanizada para que a população tenha qualidade de vida”, explicou o governador Ibaneis Rocha.

Ibaneis Rocha explicou que parte das obras de infraestrutura no Sol Nascente precisaram ser interrompidas porque os contratos não atendiam as necessidades. “Tínhamos projetos mal elaborados e, corrigindo tudo isso, a gente segue para a fase final de urbanização do Sol Nascente e passamos para o Pôr do Sol, onde há muita coisa a ser feita”, acrescentou.

Moradia

Ainda na Quadra 105, Ibaneis Rocha acompanhou o andamento da construção de 420 unidades habitacionais, com investimento superior a R$ 50 milhões. A primeira entrega de apartamentos ocorrerá nos próximos meses. Vale lembrar que, entre 2019 e 2021, a gestão Ibaneis investiu R$ 33,6 milhões para entregar 308 moradias no Sol Nascente.

“É muito importante para essa região ter moradias legalizadas. A Codhab vem fazendo um bom trabalho de cadastramento das famílias para que no futuro a gente possa entregar as escrituras de toda essa população. Precisamos ultrapassar essa fase da urbanização para entregar essa documentação à população”, acrescentou Ibaneis Rocha.

Por fim, Ibaneis visitou obras de infraestrutura da Quadra 105, da via de ligação do trecho 2 com o trecho 1 e também a de início da urbanização do Trecho 1 e parte do Trecho 3.

Confira entregas e obras da gestão Ibaneis no Sol Nascente/Pôr do Sol

Infraestrutura nos trechos I, II e III (em andamento)

Cepi Pôr do Sol (creche), com capacidade para 188 alunos

Mais de 300 moradias

3,7 km de calçadas

Mais de 500 lâmpadas de LED instaladas

Praça 501

Vicinal-311

Obras de implantação do Sistema de Esgotamento

Recuperação de 5,7 km do canal de irrigação Núcleo Rural Córrego das Corujas

Rodoviária do Sol Nascente (em andamento)

Restaurante Comunitário (em andamento)

CEF Sol Nascente, com capacidade para 1,4 mil alunos (em licitação)

42º Grupamento de Bombeiro Militar – Setor Sol Nascente (obra autorizada)