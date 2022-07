Festival CoMA abre processo seletivo para pessoas com deficiência

São 80 vagas em diferentes cargos como parte das ações acessibilidade e inclusão por meio do CoMA Consciente, uma parceria do evento com o LABFAZ

Nos dias 13 e 14 de julho, das 9h às 16h na Estação de metrô 112 sul, o Festival CoMA – Consciência, Música e Arte abre processo seletivo para pessoas com deficiência para trabalhar no evento que acontece dias 4 a 7 de agosto no gramado do Eixo Cultural Iberoamericano (antiga Funarte). Trata-se de uma parceria com o LABFAZ – Laboratório dos Saberes e Fazeres Técnicos da Economia Criativa, por intermédio do Instituto Transforma, que será responsável ainda pela formação e treinamento destes profissionais, com emissão de certificado de capacitação.

São 80 vagas para os cargos de atendimento PCD, atendimento ao público, assistente de logística, assistente de produção de base, assistente de produção, segurança, brigadista, carregador, limpeza, bar (frente e fundo), bilheteria, caixa, profissional de audiovisual, fotógrafo, assistente de cenografia, assistente administrativo financeiro e assistente de camarim.

Para participar é obrigatório ser maior de 18 anos e apresentar comprovação de pelo menos 2 doses da vacina, laudo de pessoa com deficiência, cópia do RG e currículo impresso.

O processo inclusivo não se dá “apenas” para o serviço temporário nessas funções – as pessoas selecionadas estão sendo observadas por seus contratantes para possível contratação direta. E, além de receberem certificado de participação no COMA (que possibilita a comprovação para outras contratações), existe ainda a inclusão dessas pessoas no Site/App labfaz.com.br (de pessoas trabalhadoras nos bastidores de eventos para empresas, entidades e projetos contratantes de serviços) que gera um perfil com as informações dessas pessoas com espaço para apresentação de portfólio e/ou currículo, num módulo específico de PCD, no sistema.

Programa CoMA Consciente

Inclusão e acessibilidade fazem parte da essência do Festival CoMA, assim em 2017 surgiu a parceria com o LABFAZ e por intermédio do Instituto Transforma, desenvolvendo um trabalho sistemático de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, através do programa CoMA Consciente. Com isso, a cada edição existe uma atenção especial aos PCDs, desde a oferta de oportunidades de trabalho, como ações de acessibilidade (adaptações arquitetônicas, sinalização e atendimento às pessoas com deficiência, como público do evento) e também pela inclusão produtiva remunerada de PCD, em funções de produção ou serviços, junto às empresas contratadas pelo evento, esta edição o Instituto Transforma é a entidade responsável, nesta edição

Entre as ações de acessibilidade realizadas estão: distribuição de protetores auriculares para pessoas autistas, interpretação em LIBRAS dos shows, entrada gratuita para pessoas com deficiência + acompanhante, cardápios em braile, programação em áudio, área exclusiva para pessoas com deficiência acompanharem os shows e muito mais.

Programa CoMA Consciente – Seleção de Pessoas Com Deficiência

Data: 13 e 14 de junho

Horário: das 9h às 16h

Local: Estação de metrô 112 sul

Somente para maiores de 18 anos.

Obrigatória a apresentação de laudo de deficiência impresso, cópia do rg, currículo impresso e comprovante de, pelo menos, duas doses da vacina.

Informações: https://www.instagram.com/lab.faz/ e https://www.instagram.com/festivalcoma/