IML confirma que corpos carbonizados em Cristalina são de cabeleireira e dos filhos

Os corpos de Elizamar e dos filhos foram encontrados no último sábado (14) dentro do Renault Clio da empresária

De acordo com a Polícia Civil do Goiás (PCGO), os quatro corpos encontrados carbonizados dentro de um carro em Cristalina (GO) na manhã do último sábado (14), são da cabeleireira Elizamar da Silva, de 37 anos, e dos filhos, Gabriel, 7, e os gêmeos Rafael e Rafaela, 6. Nesta quinta-feira (19) o Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia confirmou as suspeitas.

Os corpos da cabeleireira e dos três filhos foram encontrados carbonizados dentro de um Renault Clio preto, abandonado em uma rodovia de Cristalina (GO).

Elizamar foi vista pela última vez, há uma semana. A empresária teria recebido uma ligação do marido,que está desaparecido, Thiago Belchior. Na noite da última quinta-feira (12), Thiago teria pedido para que a esposa fosse buscá-lo na residência dos pais.

Elizamar teria então, saído do salão onde era proprietária, na 307 Norte, por volta das 22h, em direção ao condomínio da sogra, no Itapoã, na companhia dos três filhos em seu Renault Clio.

O registro da localização do celular da empresária apontou que ela chegou ao condomínio da sogra por volta das 23h e permaneceu no local por cerca de 20 minutos. O desaparecimento de Elizamar e dos três filhos foi notado por familiares no sábado (14). A família procurou a 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) e registrou um boletim de ocorrência.

Três suspeitos de envolvimento no crime foram presos presos até o início da noite desta quinta-feira (19) e sete corpos relacionados ao crime foram encontrados: seis carbonizados e um enterrado e desmembrado. Outras três pessoas seguem desaparecidas. seis carbonizados dentro de dois veículos. Um dos três envolvidos na execução do crime confessou o assassinato de seis pessoas da família.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) realizaram buscas ao longo desta quinta-feira (19) na região de mata onde está localizada a chácara do sogro de Elizamar, no Vale do Amanhecer em Planaltina. A corporação contou com o auxílio de cães farejadores para encontrar os desaparecidos.