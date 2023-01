Família assassinada: Corpo encontrado em Planaltina é de homem adulto e estava desmembrado

O sétimo cadáver identificado pelos investigadores é de um homem adulto, que estava enterrado no cativeiro onde a sogra e cunhada da cabeleireira Elizamar da Silva estavam mantidas em cárcere

Por Gabriel de Sousa e Marcos Nailton

O caso envolvendo as pessoas desaparecidas da mesma família ganhou novos rumos nesta quarta-feira (18). A Polícia Civil (PCDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram mais um corpo na tarde desta quarta-feira (18). O sétimo cadáver identificado pelos investigadores é de um homem adulto, que estava enterrado no cativeiro onde a sogra e cunhada da cabeleireira Elizamar da Silva estavam mantidas em cárcere privado.

A residência fica no Vale do Sol, entre o Vale do Amanhecer e o Arapoanga, o lote era pequeno, e o corpo estava em uma cova rasa de 50 centímetros de profundidade em uma espécie de quintal. A ação contou com a presença de cinco policiais e dois cães farejadores, que estranharam a presença de um material humano, fato que alertou os militares.

Fotos: Gabriel de Sousa/Jornal de Brasília

De acordo com o tenente Abreu, do CBMDF, o corpo encontrado é de um adulto do sexo masculino que estava desmembrado, decapitado e em início de processo de decomposição. O homem apresentava muitos sinais de espancamento. “Ele (o corpo) apresenta algumas marcas de violência […] Ele também apresenta certo estado de decomposição”, explicou.

O tenente da CBMDF também disse que não está descartada a presença de outros corpos no quintal da residência. “Após a retirada desta vítima, pode ser visualizado que pode ter um corpo ali embaixo. A escavação não pode continuar porque pode comprometer aquela deterioração do corpo que pode comprometer o trabalho da Polícia Civil”.

A residência que serviu de cativeiro para a sogra e cunhada de Elisamar, fica na beira da DF-130, estrada cujo sentido leva até Unaí. Foi nesta cidade onde foram encontrados dois corpos carbonizados, no qual a Polícia Civil de Goiás confirmou que se tratavam de pessoas do sexo feminino.

Renata Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior, de 25 anos, respectivamente sogra e cunhada da cabeleireira, desapareceram no último domingo (15). Elas estavam sendo mantidas em cárcere privado no local.

Foto: Reprodução/redes sociais

Tese de pai e filho mandantes de assassinato “perde força”

Com a descoberta do corpo de um homem no cativeiro dos suspeitos, a tese de que Thiago e Marcos (companheiro e sogro de Elisamar) terem sido os mandantes do assassinato, perdeu força para a PCDF. Tudo indica que os três presos se juntaram para subtrair os valores e matar os integrantes da família.

Agora, a PCDF deve trabalhar com a segunda hipótese, que não descarta a possibilidade de Thiago e Marcos também terem sido assassinados. Ambos ainda estão desaparecidos, e o corpo encontrado ontem apenas será identificado após um trabalho minucioso da perícia dos policiais.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ricardo Viana, essa linha de investigação ganha força, pois sugere que os quatro membros da família que seguem desaparecidos não teriam envolvimento na morte de Elizamar, os três filhos, a sogra e a cunhada da cabeleireira.

“Até agora (a motivação) é patrimonial. Imóveis foram vendidos, dinheiro estava circulando na família, o que culminou com a cobiça, haja em vista que eles dois (Gideon e Horácio) moravam na mesma chácara e sabiam de toda as rotinas deles. A investigação não pode aceitar todas as versões do acusado. Cabe a nós pegar o que foi dito e tentar comprovar. Estamos vendo que alguma das comprovações que ele colocou não está se concretizando”, disse.

Descoberta assusta moradores

A descoberta de um corpo no Vale do Sol, bairro da nova região administrativa do Arapoanga, assustou os seus moradores, que saíram das suas casas para assistir o trabalho da CBMDF e da PCDF. Para a manicure Vera Lúcia, que mora há poucas ruas do cativeiro onde ocorreu a descoberta, o acontecimento foi inédito e surpreendeu a todos os vizinhos.

“Primeiro caso que está tendo aqui nessas redondezas, não tem lógica não. Eu fiquei sabendo pela televisão, e vi aqui. É muito chocante para a gente aqui, a gente já tem medo de ladrão que ataca aqui, imagina de um caso desse?”, disse.

O marceneiro José Lima, estava com a sua filha pequena assistindo a ação dos peritos criminais. Segundo ele, o movimento perto do lote é pequeno, mas fica próximo de instituição pública de ensino, o que lhe trouxe apreensão. “Me falaram que tinham descoberto um corpo aqui. A gente fica muito assustado porque aqui é perto de escola, a gente passa com nossos filhos por aqui”, comentou.

Carro carbonizado em Cristalina (GO) encontrado na quinta-feira passada (13): quatro corpos. Família reconheceu que corpos são de Elizamar e dos filhos, mas ainda aguarda confirmação oficial dos investigadores;

Carro carbonizado em Unaí (MG) encontrado na segunda-feira (16) : dois corpos. Polícia Civil de Goiás confirmou que ambos são do sexo feminino;

Cativeiro em Planaltina (DF) no dia de ontem (18) : um corpo do sexo masculino.

Desaparecimento de dez pessoas

Dez pessoas da família estão desaparecidas. O caso começou a ser investigado na última quinta-feira (12). Elizamar da Silva e seus três filhos, os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, 6 anos, e Gabriel da Silva, 7 anos, desapareceram após sair do salão de beleza dela, na 307 Norte e passar no condomínio da sogra no Itapoã para buscar o marido.

Moradora de Santa Maria, Elizamar era casada com Thiago há dez anos. Ela também é mãe de outros dois filhos, um rapaz de 24 anos e uma jovem de 18. Segundo o filho da cabeleireira, Thiago disse que tinha brigado com a esposa naquele dia, e que ela saiu logo em seguida com os três filhos do casal. No dia seguinte, o carro dela foi encontrado incendiado com quatro corpos dentro completamente carbonizado.

Já no domingo (15), a família comunicou o desaparecimento de mais quatro pessoas. Thiago Belchior, 30 anos, marido de Elizamar; Marcos Antônio, 54 anos, sogro; Renata Belchior, 52 anos, sogra; e Gabriela Belchior, 25 anos, cunhada da cabeleireira.

A ex-mulher de Marcos Antônio, Cláudia Regina Marques de Oliveira e a filha deles, Ana Beatriz Marques de Oliveira, também estão desaparecidas. Familiares registraram um boletim de ocorrência na 2ª DP, Asa Norte, na terça-feira (17). Segundo o registro, mãe e filha teriam sumido no dia 13 de janeiro.

Prisão de suspeitos

Três homens foram presos pela PCDF até o momento. Gideon Batista de Menezes, 55 anos, e Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49 anos, foram presos na terça-feira (17). Gideon chegou na delegacia com as mãos e braços queimados. À polícia, ele disse que teria se queimado ao tentar atear fogo em cachorros de uma fazenda, mas a versão não convenceu os investigadores.

O responsável por vigiar Renata Belchior e Gabriela Belchior no cativeiro onde foi encontrado o sétimo corpo foi identificado como Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, ele relatou à polícia que recebeu R$ 2 mil pelo serviço, ele era encarregado de fazer comida, vigiar e levar as vítimas ao banheiro.